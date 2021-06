Encontrado homem que estava desaparecido em trilha na floresta no interior do AM

Depois de nove dias desaparecido na Floresta Amazônica, na região de Coari (AM), Davi de Oliveira Monteiro foi encontrado na mata pela equipe de resgate da Guarda Civil Municipal na noite de segunda-feira (21). A equipe de resgate ouviu gritos e, após percorrer uma parte da trilha, encontraram Davi de Oliveira Monteiro.

O homem, de 40 anos, estava sentado ao lado de uma árvore, nas proximidades da Comunidade Curiarã, no lago de Coari. Estava visivelmente exausto, debilitado e foi levado ao Hospital Regional do município. Ele passa bem, já recebeu alta na manhã desta terça-feira (22) e se recupera em casa.

Davi desapareceu no domingo (13) a caminho de um sítio na estrada Coari-Mamiá, segundo informações de familiares. Ele teria dito para a família que sairia para caçar, mas não retornou.

As buscas tiveram início no dia 16. Durante as buscas, a equipe de resgate chegou a encontrar uma camiseta, além de vestígios de uma fogueira que tinha sido feita por ele.