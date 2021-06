Energisa Acre realiza substituição de geladeiras em Santa Rosa do Purus

A Energisa Acre realiza a substituição de geladeiras contemplando famílias afetadas pelas cheias de rios e igarapés do início do ano. Nesta etapa, a troca dos equipamentos ocorreu em Santa Rosa do Purus, nesta terça-feira, 22 de junho, no Ginásio Ronaldo de Moura.

A ação é resultado da parceria da Distribuidora com a Campanha SOS Acre promovida pelo Ministério Público do Acre, e prevê a substituição de 100 geladeiras.

Os primeiros 40 equipamentos foram entregues em Tarauacá no início do mês e agora no município isolado de Santa Rosa do Purus serão substituídas outras 50 geladeiras. Além disso, as famílias poderão efetuar as trocas de lâmpadas mais eficientes e econômicas. Na ocasião, esteve disponível também, a realização do cadastro na Tarifa Social.

O Diretor-Presidente da Energisa Acre, José Adriano Mendes Silva, comentou sobre a importância desse tipo de ação que visa ajudar as famílias que passaram por situações adversas nas áreas alagadas.

“É uma grande satisfação ajudar famílias em diversos municípios do Estado. Levar equipamentos novos e eficientes além de serviços como o cadastro da Tarifa Social e troca de lâmpadas para Santa Rosa do Purus demonstra o forte compromisso que a empresa tem com o Acre”, comentou.

Santa Rosa do Purus é um dos municípios isolados do Acre, onde se chega apenas de barco ou avião de pequeno porte independente da época do ano. Apesar disso, a Energisa Acre tem realizado ações de melhoria na rede de distribuição do município com o objetivo de garantir a qualidade no fornecimento de energia elétrica na região.

A Campanha SOS Acre é uma iniciativa promovida pelo Ministério Público do Estado (MPAC) e visa atender as famílias afetadas pelas enchentes dos rios e igarapés que atingiram o Estado.

“O Ministério Público do Acre agradece à Energisa por essa iniciativa de colaborar com a campanha SOS Acre levando um alento às famílias que foram mui prejudicadas pelas alagações do nosso estado, sobretudo, aquelas pessoas que vivem nas áreas mais remotas e precisam lidar com o difícil acesso àquelas localidades. Agradecemos a esta companhia pela parceria e por se propor a ajudar a nossa população aliviando um pouco as perdas materiais que tantas famílias sofreram”, comentou a procuradora-geral de Justiça do MPAC, Kátia Rejane de Araújo Rodrigues.

A troca dos equipamentos é apenas uma das ações realizadas Projeto Nossa Energia, que é parte do Programa de Eficiência Energética da Energisa Acre, regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL).

Para ser contemplada a família precisa ter: cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) e/ou serem moradoras de bairros/comunidades de vulnerabilidade socioeconômica; estarem conectados à rede de energia; estarem adimplentes com a conta de energia e terem equipamentos (geladeiras e lâmpadas) antigos para serem substituídos.