O dia dos namorados já havia passado, mas, ainda assim, é tempo de celebrar. Foi isso que fizeram o ator Erom Cordeiro, de 44 anos, e o namorado, o também artista Rodrigo Bolzan. Os dois, através das redes sociais, publicaram cliques do casal e também trocaram declarações de amor.

Aventureiros, Erom mostrou aos fãs momentos dos dois durante viagens do casal: eles aparecem em frente a uma cachoeira, com capacetes, ou no alto de uma montanha.

