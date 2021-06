Ex-BBB Felipe Prior, Popó e Eri Jhonson participam de eventos solidários no Acre

O ex-BBB Felipe Prior, o boxeador Popó e o ator Eri Jhonson estão no Acre durante este fim de semana para participar de eventos beneficentes. Na noite desta sexta-feira (26), eles estiveram no Arraial Solidário, no Hotel Terra Verde, em Rio Branco, ao lado de outras personalidades.

Apresentado pelo modelo acreano Marcelo Bimbi, o evento trouxe o show do “imperador da seresta”, Elias Monkbel, que canta o hit “O Carpinteiro”. Participaram ainda o jogador Aloísio Chulapa e o cantor Caio Costta, além de Amaral, Pantera Donizete, Marcão, Pedrinho, Paulinho Serra e Alex Dias.

Em suas redes, os convidados especiais compartilharam os melhores momentos da festa e da viagem ao estado mais ocidental do Brasil.

Neste sábado, o time de personalidades estará em Epitaciolândia, no interior do Acre, para jogar no Futebol Solidário, às 18h, no Estádio Antônio Araújo Lopes. A entrada é limitada e os ingressos custam 5 kg de alimentos não perecíveis.