Ex-prefeito de Rio Branco Raimundo Angelim pode voltar ao páreo em 2022

O ex-prefeito de Rio Branco Raimundo Angelim (PT) não é carta fora do baralho entre os petistas. Na manhã desta segunda-feira (14), o ex-governador Jorge Viana postou foto com o colega e disse que ele está disposto a estar junto na construção da luta para o ano que vem.

“Acho que um nome como o do Angelim é imprescindível para enfrentarmos essas dificuldades. Ele, assim como eu, vai ouvir muito antes de tomar uma decisão. É hora da união dos que querem dias melhores para todos!”, escreveu o ex-senador, que tem encabeçado um movimento para trazer o PT de volta ao jogo, sendo virtual pré-candidato ao governo do Acre.

Angelim foi prefeito da capital por oito anos, entre 2005 e 2012, e deixou o mandato com ótimos índices de aprovação e popularidade. Se elegeu deputado federal em 2014, porém não obteve sucesso na tentativa à reeleição, quatro anos mais tarde.

“O professor Angelim é mais que um bom amigo… é parceiro de muitas conquistas e realizações. Começamos juntos quando fui prefeito, seguimos trabalhando quando estive no governo, depois, foi a vez dele virar prefeito e fazer história na nossa capital. Em Brasília, Angelim foi um deputado federal competente, admirado por todos e que honrou o nome do Acre no Congresso. Conversamos muito sobre esses tempos difíceis que nosso país, nosso estado e, principalmente, nosso povo enfrenta”, continuou Jorge Viana.