O ex-vice-prefeito de Sena Madureira, Moacir Furtado estava internado com COVID-19 no hospital Santa Juliana em Rio Branco, seu quadro de saúde agravou-se no último sábado (12) e precisou ser intubado e horas depois foi encaminhado para UTI em São Paulo.

A cunhada de Moacri, Jocilene Davila, fez uma postagem no Facebook pedido orações dos parentes e amigos para o parente.