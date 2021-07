Em entrevista ao ContilNet, Socorro Neri nega saída da Secretaria de Educação do Acre

A secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, negou, com exclusividade ao ContilNet, nesta terça-feira (29), Em Rio Branco, que esteja demissionária do cargo.

Setores da imprensa local vêm informando sua saída do cargo, onde ela está há cerca de um mês, alegando incompatibilidades com o governador Gladson Cameli em relação a nomeação de assessores e que a ida do ex-deputado Moisés Diniz para a secretaria-adjunta do órgão, teria sido o estopim. Ela negou afirmando que essas notícias não passam de Fake News.

“Mais uma especulação desprovida de fundamento”, disse a secretária. “Tenho me sentido prestigiada pelo governador Gladson Cameli e ajustei a equipe com a autorização dele”, acrescentou.

De acordo com a secretária, ele tem excelente relação de amizade e trabalho com o professor Moisés Diniz e por isso têm trabalhado de forma integrada no governo. “A bem da verdade, lembro que o professor Moisés saiu da secretaria municipal de educação por iniciativa própria”, disse. “Quanto ao professor Rego é inegável a contribuição dele à SEE e, atualmente, ele está cumprindo outra missão no governo”, disse a secretária em relação ao servidor que ela exonerou e que teria sido reinserido no governo por Gladson Cameli, razão pela qual setores desinformados da imprensa local passaram a especular com Fake News.