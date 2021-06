Fátima Bernardes quebra protocolo e surpreende ao falar de Faustão no Encontro

Fátima Bernardes surpreendeu os telespectadores durante o Encontro desta segunda-feira (21). A jornalista prestou uma homenagem a Fausto Silva, que deixou a Globo na última semana, e revelou, ao vivo, que foi ele quem lhe ajudou durante a transição do Jornal Nacional para o entretenimento:

“Queria mandar um beijo para o Faustão, dizer que ele teve uma participação muito importante na minha decisão de acreditar que um jornalista poderia comandar um programa de auditório. Queria mandar um beijo muito grande, todo meu carinho, meu amor e admiração para você, Fausto!”.

Tiago Leifert foi o responsável por comandar o antigo Domingão do Faustão de novo neste fim de semana. Ao retornar à atração, o apresentador tratou de homenagear o agora ex-colega de emissora.

“Eu de novo, a Globo decidiu mudar a programação de domingo, eu deixei muito claro na semana passada o carinho e respeito que tenho pelo Faustão e pelo ‘Domingão’. Recebi uma nova missão, de levar para você a ‘Super Dança’, ela não pode parar, por causa de vocês e dos profissionais que estão ensaiando duro. Deixo aqui um beijo ao Fausto”.

Por conta da saída antecipada de Fausto da emissora carioca, a Band quer estrear logo o programa dele. Segundo informou a colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, a direção da empresa fez reuniões a portas fechadas, na quinta-feira (17), para discutir uma nova data para lançar o programa dele, ainda este ano, no segundo semestre.

Segundo Fefito, do BuzzFeed, a equipe do comunicador acredita que ele não quer ficar muito tempo afastado do trabalho e, por isso, já vê se há algum empecilho jurídico para que comande uma nova atração o mais breve possível.

Além disso, a Band já planeja um “passeio” do artista entre alguns programas, como Brasil Urgente e o Melhor da Tarde. Há também a expectativa em torno de um encontro entre Datena e Fausto, que já velhos conhecidos.

A saída de Faustão da Globo já estava acertada desde janeiro, quando as partes iniciaram as tratativas para um novo acordo. Nos primeiros momentos, muita gente pensou que o famoso aproveitaria o momento para se aposentar.

A ideia foi completamente descartada meses depois. Para a surpresa do mercado publicitário, o animador assinou um acordo de cinco anos com a Band para assumir as noites de domingo, às 20h, a partir de fevereiro ou março do próximo ano.

A competição será direta com o Fantástico, o Programa Silvio Santos e o Domingo Espetacular, principais produtos da Globo, SBT e Record, respectivamente.

Já a emissora carioca não ficou parada nesse tempo e começou a se movimentar. Alguns nomes foram especulados para substituir o Domingão a partir de 2022, mas nesta semana Luciano Huck foi oficializado para o horário.