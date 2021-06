Fies: Projeto de Perpétua Almeida prevê isenção para quem deve em universidades particulares

A longa luta e proposta da deputada federal Perpetua Almeida (PCdoB-AC) em defesa de um Projeto de Lei que suspende a obrigatoriedade de pagamentos do financiamento do Fies em universidades particularidades do país, acaba de ganhar um impulso na Câmara dos Deputados. Requerimento de urgência para a tramitação da matéria, de autoria da deputada, foi aprovado na tarde de quinta-feira (24) pela Câmara dos Deputados.

De acordo com a aprovação, a necessidade de urgência da proposta pode entrar em votação na Câmara nas próximas pautas, a qualquer momento, segundo a deputada. Isso significa que as cobranças de dívidas podem ser suspensas.

“Este meu projeto de suspensão do pagamento do Fies para 2021 vai ser juntado a outro projeto aprovado no Senado que vai votar para a Câmara”, disse Perpetua Almeida. Só vou sossegar quando conseguirmos aprovar a anistia total das dívidas”, disse a deputada.

Almeida é autora de uma proposta de lei que pede anistia total para as dívidas em relação ao financiamento. O projeto está tramitando na Câmara dos Deputados.