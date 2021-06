Cristiano Ronaldo é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Mas a filha do craque português não parece disposta a seguir os passos do pai e seguir carreira no esporte.

A pequena Alana Martina encantou a internet cantando a canção principal do filme Frozen. Ao lado da mãe, Georgina Rodríguez, a criança de apenas cinco anos cantando a plenos pulmões.

