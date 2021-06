Fim das buscas: corpo de criança é encontrado nas águas do rio Purus

Foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), nas águas do Rio Purus, em Manoel Urbano, o corpo de uma menina de apenas 12 anos de idade que estava sumida desde a manhã do último domingo (27).

Ontem (28), pela parte da manhã, os mergulhadores do Corpo de Bombeiros de Sena Madureira iniciaram as buscas, entretanto, não obtiveram êxito.

O corpo da criança foi localizado por seus familiares a cerca de um quilômetro do lugar do desaparecimento. Em seguida, foi trazido para a cidade para os demais procedimentos cabíveis.

“Fomos acionados para atender essa ocorrência e todo o esforço foi empreendido. Nossos mergulhadores trabalharam ontem e hoje estavam dando sequência quando ficamos sabendo que o corpo foi encontrado por familiares”, destacou o cabo Isaías, do Corpo de Bombeiros de Sena.

De acordo com informações, no último domingo três crianças se banhavam no rio Purus quando, em dado momento, começaram a se debater nas águas. Um morador que estava plantando feijão na praia conseguiu salvar duas delas, mas a outra acabou desaparecendo.

Em Manoel Urbano, o clima é de total consternação entre familiares e amigos.