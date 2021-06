Fiscalização apreende ônibus com bolivianos e os manda de volta para a fronteira

CORUMBÁ (MS) – Neste sábado (26), um ônibus que fazia transporte irregular de passageiros bolivianos foi apreendido quase já saindo do município de Corumbá, que faz fronteira com a Bolívia, e fica a 426 km de Campo Grande capital. Além de serem clandestinos de outro país, o veículo estava acima da capacidade permitida e tinha outros problemas. Todos iriam para São Paulo.

O ônibus tinha 35 passageiros, a maioria bolivianos, número superior a 50% do permitido em decreto municipal e ainda fazia o embarque fora do horário e locais permitidos. Os viajantes também não usavam máscaras. Tudo de irregular e crime da empresa do transporte rodoviário.

Os bolivianos não forma muito longe, além da fronteira de seu País e foram repatriados ou encaminhados até a divisa do MS-Brasil com a cidade fronteiriça.

A apreensão ocorreu em ação do Grupo de Fiscalização Integrada (GFI), que reúne órgãos da Prefeitura de Corumbá, entre eles, Coordenadoria de Fiscalização de Posturas, Vigilância Sanitária, Procon, Agetrat e Guarda Municipal, em Corumbá.

Destino

O veículo, que iria para São Paulo, foi apreendido e os passageiros bolivianos encaminhados para a fronteira com a finalidade de retornarem ao país de origem.

A ação contou com apoio especial da Agetrat, que criou o Núcleo de Fiscalização de Transporte, para reforçar a ação do GFI nessas ocorrências.