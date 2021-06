Flamengo x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Esta será a segunda vez que Rogério Ceni encara seu ex-time estando à frente do Rubro-Negro. Na primeira, pela 27ª rodada do campeonato nacional de 2020, as equipes empataram sem gols, na Arena Castelão.

Os cariocas foram derrotados no último jogo do Brasileiro, contra o Red Bull Bragantino, o que encerrou uma sequência de 16 partidas sem perder e cinco sem sofrer gols.

Diante do Esquadrão de Aço, o time de Ceni quer que o adversário sinta o mesmo gostinho amargo do fim de um período de invencibilidade.

O Fortaleza é vice-líder do campeonato, com três vitórias e dois empates, e o segundo melhor ataque do Brasil, empatado com o Palmeiras: nove gols em cinco jogos.