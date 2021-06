Fofura! Veja a primeira foto de Lavínia, segunda filha do casal Paula e Petrônio Antunes

A reprodução desta coluna fica proibida sem os créditos do colunista e site. A cópia desse conteúdo sem autorização gera processos judiciais.



Siga meu Instagram e veja mais conteúdos: @douglasricher

No último sábado (19), o diretor-presidente do Deracre, Petrônio Antunes, conheceu o rostinho da sua caçula, Lavínia Silva Antunes. A menina é fruto do casamento do diretor do Deracre com sua esposa, a professora- pesquisadora da Ufac, Paula Tatiana da Silva Antunes.

A garota nasceu pesando 3.480 kg e medindo 48 cm no Hospital Santa Juliana em Rio Branco. O casal goza de licença maternidade, reforçando os primeiros cuidados da caçula.

Vale lembrar que Petrônio e Paula não são pais de primeira viagem. João Valentim Silva Antunes, primeiro filho do casal.

Petrônio é destaque na equipe do governador Gladson Cameli, onde tem contribuído para boa gestão do Deracre no estado. Centrado, inteligente e competente, o diretor faz total diferença na equipe do governo.