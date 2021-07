Fotógrafo Marcos Vicentti promove mais uma expedição ao Parque Nacional Serra do Divisor

Um mergulho na natureza e um encontro com uma das biodiversidades mais ricas do planeta na divisa do Brasil com o Peru. É com esse propósito o fotógrafo Marcos Vicentti promove, de 29 de julho a 2 de agosto, mais uma expedição para o Parque Nacional da Serra do Divisor.

O idealizador da aventura garante que, além de ser uma viagem para registrar as belezas do local, os expedicionários terão a oportunidade de refletir e encontrar consigo mesmo em um lugar mágico e especial.

Ao participar da expedição, o visitante encontrará um ambiente quase inexplorado, com flora e fauna ricas, em uma experiência única. O Parque é o único no estado do Acre com cachoeiras, serra, cânions e corredeiras, cenário desconhecido pela maioria dos acreanos.

Quem quiser participar da expedição e fazer parte deste seleto grupo de amantes da natureza, pode entrar em contato pelo telefone 98421- 9899 ou WhatsApp 99221- 4836.

Sobre o fotógrafo

O premiado fotógrafo Marcos Vicentti tem mais de 20 anos de experiência. Se dedica ao fotojornalismo, paisagens, outdoor e a fotos planejadas, pensadas e executadas, aproveitando o que de melhor a luz natural pode oferecer. Marcos já organizou e liderou a Expedição Andina de Fotografia (2015), Rio Acre, Parque Nacional da Serra do Divisor, primeiro city tour para o Vale do Juruá (2014) e a Expedição Soure Pará, também em 2014.

O Parque

O Parque Nacional da Serra do Divisor está localizado no extremo oeste do Acre, na bacia hidrográfica do alto rio Juruá, na fronteira do Brasil com o Peru. O local tem território distribuído pelos municípios de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Rodrigues Alves. A administração do parque está atualmente a cargo do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente. O rio Moa é uma das principais atrações do parque.

A Serra do Divisor é considerada o local de maior biodiversidade da Amazônia. Várias espécies vegetais e animais são encontradas devido, em parte, à sua proximidade com o ecossistema andino, numa região de transição das terras baixas da Amazônia e as montanhas dos Andes. O lugar possui uma área de 843 mil hectares, sendo o quarto maior parque nacional brasileiro. Várias populações indígenas habitam o Parque, além de seringueiros que já residem lá há algumas gerações.

Programação:

• 1º dia – Saída de Cruzeiro do Sul para Mâncio Lima às 06h00. Início da expedição navegando pelos rios Japiim e Moa, ao longo dos quais teremos oportunidade de observar a fauna e flora. Chegada ao pé da Serra do Divisor no período da tarde.

• 2º dia – Visita ao Mirante da Serra do Divisor e caminhada em meio à floresta de bromélias. Exploração das cachoeiras Pirapora, do Ar-condicionado e do Amor com caminhada pelo igarapé do Amor.

• 3º dia – Saída para a Cachoeira Formosa. Trilha de nível difícil por ser realizada em terreno irregular, em meio à floresta, com caminhada de cerca de cinco horas. Neste local vamos pernoitar (opcional).

• 4º dia – Retorno para Pousada e parada para banho no Buraco da Central, que possui uma água morna para proporcionar o relaxamento depois de uma longa caminhada.

• 5º dia – Descida da Serra do Divisor para Mâncio Lima/Cruzeiro do Sul às 07h00. Chegada em Cruzeiro do Sul no final da tarde, hospedagem e alimentação em Cruzeiro por conta do expedicionário.

O que está incluído:

• Transporte de van executiva de Cruzeiro do Sul para Mâncio Lima/AC

• Guia local com experiência e conhecimentos da Serra do Divisor e hospedagem na Pousada do Miro. Transporte fluvial de Mâncio Lima/AC para a Serra do Divisor.

• Alimentação durante a estadia na Serra (café da manhã, almoço e jantar)