França se classifica em primeiro no grupo da morte da Eurocopa

Dois gols de pênalti de Cristiano Ronaldo ajudaram Portugal a se classificar para as oitavas de final da Eurocopa, após um empate por 2 a 2 com a França nesta quarta-feira (23), em uma conclusão dramática do Grupo F, que também teve a classificação da Alemanha.

⏰ RESULT ⏰ 🇵🇹 Ronaldo hits double as Portugal go through

🇫🇷 Benzema nets first goals since 2015 🤔 Fair result? #EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

A campeã mundial França garantiu a primeira posição no chamado grupo da morte, no qual a Alemanha terminou em segundo lugar e Portugal em terceiro, com os mesmos pontos dos alemães.

Cristiano Ronaldo colocou seu time na frente em cobrança de pênalti para se tornar o primeiro europeu na história de Copa do Mundo e da Eurocopa a marcar um total de 20 gols nas duas competições.

O atacante francês Karim Benzema marcou dois gols para colocar seu time à frente do placar, mas Cristiano Ronaldo empatou novamente de pênalti e igualou o iraniano Ali Daei como maior artilheiro de seleção com 109 gols.

🔝 All-time top international goalscorers: ⚽️1⃣0⃣9⃣ Ali Daei 🇮🇷

⚽️1⃣0⃣9⃣ Cristiano Ronaldo 🇵🇹 #EURO2020 pic.twitter.com/NRx7rCLqMC — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021

Já a Alemanha teve de se recuperar de uma desvantagem para empatar em 2 a 2 com a Hungria em Munique, eliminando os húngaros, enquanto Portugal resistiu à pressão francesa em Budapeste para garantir um confronto com a Bélgica nas oitavas de final, no dia 27 de junho, em Sevilha.

⏰ RESULT ⏰ AND BREATHE! 😅 🇩🇪 Havertz & Goretzka net as Germany come from behind to qualify

🇭🇺 Hungary eliminated after dramatic game in Munich 🤔 Best player on show?#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 23, 2021