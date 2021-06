Frente fria que iniciou nesta segunda-feira é a mais forte desde o início do ano, diz governo

Um estudo divulgado nesta terça-feira (29) pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma) e pelo Governo do Estado mostra que essa frente fria que iniciou na segunda-feira (28) é a maior já registrada desde o início do ano em todo o Acre.

A temperatura pode chegar à mínima de 11°, principalmente na região do Alto Acre, com possibilidade de chuvas.

“A previsão para esta terça-feira é de céu nublado a encoberto, com chuva a qualquer hora do dia em todo o oeste acreano. Na capital e demais regiões, o dia começa nublado, mas aos poucos o tempo abre, sem previsão de chuva. Esta friagem é a mais forte do ano até agora e provocará as temperaturas mais baixas de 2021 até então nesta terça-feira. Esse sistema manterá o tempo ameno em todo o Acre por quase toda a semana”, diz um trecho do boletim.

A previsão para esta terça, na capital Rio Branco, é de mínima de 13° e máxima de 18º. Na quarta (30), a frente fria deve chegar ao pico, com mínima de 12°C e máxima de 22°C.

Nos demais municípios, as máximas devem variar de 17 a 26°C.