Frio em CG não segura ladrões que roubam dois lugares em R$ 1,5 milhões

CAMPO GRANDE (MS) – O ditado ‘a ocasião faz o ladrão’ se confirma e nem frio intenso na Capital de Mato Grosso do Sul segurou bandidos nesta segunda-feira e madrugada de terça-feira (29). Dois assaltos, um a uma residência e outro em comércio na região central podem somar quase 1,5 milhões de prejuízos aos proprietários. Ontem fez frio de até 8ºC e os termômetros marcaram 3ºC, com sensação térmica de zero, na madrugada de hoje.

O pior que há noticias, que bandidos a bordo de um carro modelo C3 da marca Citröen de cor prata, estão invadindo casas e fazendo um verdadeiro limpa na Capital. Assim, foi registrado o primeiro caso, com uma casa invadida, no bairro Vila Gomes, tendo teve joias, dinheiro e arma levada nesta segunda-feira (28). Neste local os ladrões, entraram com o carro na garagem da residência, arrombaram a porta e levaram tudo que puderam, incluindo até um cofre.

Conforme registro à policia, dentre os pertences roubados, haviam relógios Rolex, dólares, joias e uma arma calibre 38 com o cabo em madrepérola. Estima-se que o total furtado equivale a aproximadamente R$ 1 milhão.

Segundo a PC-MS (Polícia Civil de MS), a ação é realizada de maneira rápida, por três homens que estão sendo procurados pela polícia. Os ladrões utilizaram um veículo com placas HTI-0937 na invasão, que também está sendo rastreado. “A polícia solicita que, quem ver o carro pode entrar em contato através do whatsapp do Garras (Delegacia Especializada de Repressão à Roubo à Bancos Assaltos e Sequestros), pelo número 3357-9500”, anuncia a PC.

Comércio roubado

Ao que parece, não são os mesmo ladrões da casa citada acima, mas outro bandido aproveitou a madrugada mais fria do ano, sem movimentação nas ruas para escolher a loja em rua no centro da Capital. Os termômetros marcavam 3ºC, com sensação de zero, mas o meliante estava na ativa.

O roubo aconteceu em loja de música na avenida Calógeras, já madrugada de hoje, quando o homem rompeu parte de gesso do estabelecimento e entrou pelo teto. O prejuízo está sendo contabilizado, mas entre danos no local, celulares e equipamentos, já se fala em cerca de R$ 3 mil.

“Ele levou dois celulares usados na loja e outros equipamentos musicais menores. Com material furtado e os danos, deve dar prejuízo de R$ 2 a R$ 3 mil”, registrou ocorrência o proprietário, Edson Oliveira.

Oliveira avalia que foi ainda mais azarado sendo o vizinho ‘pobre’, pois acredita que o alvo inicial do ladrão seria o estabelecimento ao lado, uma relojoaria que já foi furtada em outras ocasiões. “Ao menos três vezes, pelo que me recorde, já roubaram ai. Talvez era novamente, mas acabou para mim desta vez”, diz o lojista.