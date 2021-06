Frio histórico no AC, casal vende vídeos eróticos, concurso do BB e outras; veja mais lidas

Chegou o momento de se manter bem informado com as principais notícias da semana.

As matérias que mais repercutiram estão nas mais variadas categorias do nosso site. Confira!

SEGUNDA-FEIRA

Dança das cadeiras no governo: Gladson assina mais de 20 exonerações e nomeações

O governador Gladson Cameli assinou nesta segunda-feira (21) inúmeras exonerações e nomeações em substituição nas mais diversas secretarias do Governo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Acreano de 29 anos foi uma das vítimas fatais da covid-19 registradas nas últimas 24 horas

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Vigilância em Saúde (DVS), registra 69 casos de infecção por coronavírus nesta segunda, 21, sendo 32 casos confirmados por exames RT-PCR e 37 por testes rápidos. O número de infectados saltou de 84.849 para 84.918 nas últimas 24 horas. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

TERÇA-FEIRA

Gladson Cameli admite falta de técnicos no Estado e quer fazer mais concursos

O governador Gladson Cameli confirmou, em entrevista ao ContilNet, que o Estado está enfrentando, de fato, sérias dificuldades para elaborar projetos por falta de técnicos no serviço público. Ele deu citou o Deracre (Departamento de Estradas e Rodagens do Acre) e a Seinfra (Secretaria de Infraestrutura do Acre) como exemplos deste déficit em relação à mão de obra específica e qualificada. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Em Bujari, agricultor sofre acidente grave de carro e morre na hora

O agricultor José Alves Ferreira, de 67 anos, conhecido como “Zé Loro”, morreu após um grave acidente na manhã desta terça-feira (22), no km 28 da BR-364, nas proximidades da entrada do município do Bujari, no interior do Acre. No mesmo acidente, Leonardo da Frota Correia, 30 anos, ficou ferido. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUARTA-FEIRA

Exclusivo: No AC, casal fatura R$15 mil por mês com venda de conteúdo erótico; veja fotos e vídeos

Seguindo a tendência de venda de conteúdos eróticos, o casal de acreano Henryque Freitas de 35 anos e Rosy Cavalcante de 19 anos, que residem no município do Quinari aderiram ao ramo e tem rotina movimentada. O casal já ultrapassa mais de 40 mil seguidores em seu último perfil no Instagram. A exposição tem tornado o casal uma celebridade no município e no Brasil. Natural de Minas Gerais, Henryque contou que são conhecidos como ‘casal sapequinha’ em vários locais do país. O casal já possui vários perfis no Instagram, um deles chegou a ter 60 mil seguidores, e foi desativo logo após ser identificado o conteúdo. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Frio histórico no Acre: temperatura pode chegar a 9° na próxima semana, diz Friale

O pesquisador Davi Friale prevê a chegada de uma forte fria ao Acre na próxima segunda (28). A temperatura deve cair de forma brusca e acentuada, podendo chegar a 9º. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

QUINTA-FEIRA

Banco do Brasil abre concurso com mais de 40 vagas em 14 cidades do Acre; inscreva-se

O Banco do Brasil lançou um edital nesta quinta-feira (24) com 42 vagas de emprego para 14 cidades do Acre e preenchimento de cadastro de reserva. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

Acreanos que tomaram 1ª dose da AstraZeneca há mais de 45 dias já podem receber a 2ª e governo faz mutirão

Uma nota técnica publicada pelo Ministério da Saúde (MS) autoriza Estados e Municípios a aplicarem a segunda dose da vacina AstraZeneca em pessoas que já tomaram a primeira há mais de 45 dias. CONFIRA NA ÍNTEGRA.

SEXTA-FEIRA

Em operação no AC e RN, Polícia desarticula quadrilha que enviava drogas pelos Correios