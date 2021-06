Frio histórico no Acre: temperatura pode chegar a 9° na próxima semana, diz Friale

O pesquisador Davi Friale prevê a chegada de uma forte fria ao Acre na próxima segunda (28).

A temperatura deve cair de forma brusca e acentuada, podendo chegar a 9º.

“Mínimas que deverão oscilar entre 9 e 12ºC, porém, com sensação térmica muito inferior devido aos fortes ventos que estarão soprando da direção sudeste, com rajadas que poderão passar de 50km/h, em alguns pontos”, escreveu Friale em seu site O Tempo Aqui.

Os ventos já devem ser sentidos no domingo (27), com chuvas fortes e até temporais.

“Será a sexta friagem do ano, devendo ser a mais forte dos últimos anos. Essa onda de frio terá uma abrangência bem maior do que as outras que já chegaram neste ano”, finalizou.