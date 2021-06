Funcionário público sofre infarto e morre enquanto jogava futebol no Acre

No fim da tarde desta quarta-feira (16), faleceu o funcionário da Vara da Justiça do Trabalho de Cruzeiro do Sul, Afonso Melo. De acordo com informações passadas à nossa redação, a vítima sofreu um infarto no momento em que jogava futebol com os amigos.

Afonso é filho de uma tradicional família de Cruzeiro do Sul, morava no centro da cidade. O filho de Afonso, João Paulo, disse que o pai vinha fazendo tratamento para hipertensão.

O servidor era um atleta, e era visto diariamente fazendo, caminhada na Avenida Coronel Mâncio Lima. A família aguarda a liberação do corpo para a realização do velório.

Nossos mais sinceros sentimentos à família!