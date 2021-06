Funcionários proporcionam arraial aos pacientes do Into/AC

Mas para proporcionar um momento de descontração para os pacientes, os funcionários do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into/AC) e Hospital de Campanha de Rio Branco, realizaram nesta sexta-feira, 18, um arraial no pátio da unidade hospitalar, com direito a dança de quadrilha e comidas típicas.

Ao invés das tradicionais palavras utilizadas como “anarriê” e “olha a cobra”, o animador da quadrilha lembrava a importância do uso de máscaras e álcool em gel, além dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI)s.

Os pacientes demonstraram satisfação e gratidão em poder participar da festividade junina mesmo estando internados. O gerente de Assistência e Gestor de Leitos, enfermeiro Fábio Souza, disse que valeu a pena ter feito o arraial, porque viu os pacientes se sentirem a vontade e demostrando bem-estar.

“Os pacientes ficam isolados e fora do seu ambiente familiar por vários dias por isso resolvemos fazer esse arraial para animar um pouco. Cuidar da saúde das pessoas é cuidar do bem-estar e do sorriso delas”, conclui.