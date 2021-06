Galvez ganha reforços no BID e embarca nesta sexta-feira para Itacoatiara-AM

Figurando no G-4 do grupo 1 do Campeonato Brasileiro da Série D, o Galvez ganhou dois reforços para o jogo do próximo domingo (27), fora de casa, diante do Fast Club-AM.

O meia Diego Furtado e o lateral-direito Ketson estão regularizados e ficam à disposição do técnico Paulo Roberto de Oliveira.

Os dois atletas estavam atuando no futebol sergipano e potiguar, respectivamente.

O meia e o lateral direito tiveram seus nomes divulgados durante a semana no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Embarque

A delegação do Galvez embarca no início da tarde desta sexta-feira (25) com destino a cidade de Itacoatiara-AM.

Conforme a programação, a equipe imperialista segue de Rio Branco para Brasília.

O embarque do campeão acreano para Manaus-AM ocorre somente na manhã de sábado (26) e, posteriormente, a delegação segue para cidade de Itacoatiara, no interior do Amazonas, onde enfrenta o Penarol-AM, no domingo (27).