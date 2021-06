Gil diz que Fiuk quis repetir o beijo várias durante gravação de clipe: “Falo mesmo”

Gil fez uma participação no novo clipe de Fiuk, ‘Big Bang’, e nele os dois repetem o selinho dado durante o BBB21, além de ter referências a varios momentos do reality no vídeo, que também conta com a participação de Lumena Aleluia e da atriz Dandara Mariana.

No Stories do Instagram, Gil compartilhou o post do companheiro de reality e amigo, em que ele anuncia o videoclipe, e de quebra revelou um segredo dos bastidores das gravações: “Eu beijei ele de novo, mas desta vez ele quis repetir várias vezes”, disse Gil e ainda brincou: “Falo mesmo! Ahahahah”.

No vídeo, Fiuk é um astronauta enviado em uma missão para descobrir vida em outros planetas. Gil faz o amigo que incentiva o astronauta a ir atrás do seu grande amor, perdido em um foguete à deriva no espaço.