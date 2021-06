Gil do Vigor planeja levar a família para morar com ele nos EUA

É muito regozijo, Brasiiiiiiillll! Com o visto americano em mãos, como compartilhou com os seus mais de 14 milhões de seguidores do Instagram nesta terça-feira (22), Gil do Vigor — que teceu críticas a Jair Bolsonaro — já comemora o sonho prestes a se tornar realidade.

Em setembro, o pernambucano embarca para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde fará seu PhD em Economia.

Os sentimentos de alegria e realização, por enquanto, se misturam com os de ansiedade e uma pitadinha de insegurança.

— Se eu for jubilado, volto falando “Ai, gente, não deu pra mim… Quero ser famoso de novo”. Aaaiii, que morte horrenda! — brinca ele, que será o anfitrião da live show de Solange Almeida nesta quarta-feira (23), em celebração a São João, que será transmitida no canal do YouTube do Boticário.

Inicialmente, Gil não levará a família para acompanhá-lo no exterior. Mas, se tudo der certo, mãinha Jacira e as irmãs Janielly e Juliana já podem ir arrumando as malas e as crianças para a viagem internacional.

— Se eu vigorar, vou levar a cambada toda pra lá. Mas o arrocho é grande. Desde dezembro, eu não pego numa conta pra fazer… — entrega o economista, muito estudioso, contando ter tido um sonho revelador com os parentes fora do país: — Eu sonhei que comprava uma casa pra minha mãe e pra minha irmã nos Estados Unidos. Que a gente estava morando numa mansão incrível. Hoje, tenho a possibilidade de realizar isso e até levá-las para conhecer o mundo, algo que sempre nos foi privado.

Milionário por colecionar trabalhos publicitários pós-reality, Gil já está trocando figurinhas com o futuro colega de quarto na universidade:

— Estou conversando com o alemão que vai ser meu roomate em Davis (na Califórnia). Engraçado que ele estava vendo valores, e eu falei: “Dinheiro, pra mim, não é problema”. Gente, quem é ela??? Tô chocado! É muito louco isso…

Uma parte de sua fortuna, ele pretende aplicar na realiação de um sonho da irmã Juliana: