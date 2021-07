Gladson agradece Alysson Bestene e Ítalo Medeiros, exonerados da Sesacre e Seinfra

O governador Gladson Cameli usou suas redes sociais na manhã desta terça-feira (29) para agradecer aos ex-secretários de Saúde, Alysson Bestene, e de Infraestrutura, Ítalo Medeiros, “pelo trabalho e dedicação”. Eles foram exonerados de seus cargos no início da semana para assumirem o comando da Secretaria Extraordinária de Assuntos Governamentais.

O chefe do Executivo ressaltou que ambos os gestores conduziram “bravamente” as pastas e reforçou o esforço deles durante a fase mais crítica da pandemia de coronavírus, “em que o trabalho de vocês e de suas equipes foram essenciais para a construção de dois hospitais de campanha permanente e a administração no enfrentamento da Covid-19”.

“Cada um de vocês contribuiu para o funcionamento do governo do Estado nesse período em que foram gestores de duas pastas tão importantes para a população. Permitindo assim que muitos projetos fossem realizados. Vocês estão de parabéns pelo excelente trabalho realizado. Minha gratidão e sucesso em seus novos projetos!”, finalizou Cameli.

A Sesacre e a Seinfra serão tocadas, de forma interina, por Muana da Costa Araújo e Cirleudo Alencar de Lima, respectivamente.