Gladson diz que governo vai pagar ‘auxílio covid’ para servidores da saúde e promete concurso

Os servidores da Secretaria de Saúde do Acre deverão receber um ‘auxílio covid’ no valor de R$ 325,00 durante seis meses. O primeiro pagamento deve iniciar já no mês de julho deste ano.

O anúncio foi feito no final da tarde deste sábado (12) pelo governador Gladson Cameli, que prometeu ainda corrigir a defasagem da etapa alimentação e revisar o laudo técnico por cronograma juntamente com os sindicatos.

Outra promessa do governador foi a publicação de um edital de concurso público até o final do ano para a contratação de novos profissionais da saúde.

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde no Acre (Sintesac) se movimenta desde a semana passada incentivando os servidores a uma greve, que poderá iniciar na próxima segunda-feira (14).

“O governo está fazendo tudo o que pode para valorizar o servidor público. Eu peço a cada um, mesmo que as condições não sejam favoráveis, que não percam a fé e a esperança”, apelou Cameli.

O presidente do Sintesac, Adailton Crus, disse que as propostas do governador não contemplam a categoria, mas admite que o ‘auxílio covid’ e a correção da defasagem da etapa alimentação são pontos positivos para os servidores.