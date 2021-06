Gladson diz que não vai desistir da compra de 700 mil doses da vacina Sputinik V

O governador Gladson Cameli garantiu nesta terça-feira (22), em entrevista exclusiva ao ContilNet, que vai continuar com as tentativas de adquirir as 700 mil doses da vacina russa Sputinik V para imunizar o quanto antes a população acreana.

A afirmação foi dada após um pedido do deputado Jenilson Leite (PCdoB) para que o governador não desistisse da aquisição, já que nem metade da população foi vacinada com a primeira dose. “Não vou desistir. Acolho a orientação do Jenilson como médico e especialista. Queremos vacinar a população o quanto antes, e vamos fazer isso”, disse o governador.

Gladson afirmou que terá algumas reuniões na próxima semana para tratar do assunto. Na semana passada, durante evento de aniversário dos 59 anos do Acre, ele havia dito que “talvez não fosse preciso comprar as doses da vacina russa”, mas que aguardaria os dias seguintes.

O Acre entrou no consórcio dos Estados do Norte e Nordeste para aquisição de doses da vacina russa, mas ainda não foi beneficiado com elas, por conta de uma portaria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) que concedeu autorização apenas para algumas unidades, com a possibilidade de imunizar apenas 1% de cada uma delas.