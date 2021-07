Gladson envia proposta à Aleac com mudanças em secretarias e cargos do governo; entenda

Foi enviada à Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) ainda nesta segunda-feira (28) uma nova proposta de alteração administrativa no Executivo pelo governador Gladson Cameli.

A informação foi confirmada à reportagem do ContilNet pelo líder do governo na Casa do Povo, deputado Pedro Longo (PV).

“Não chega a ser uma nova reforma administrativa, mas algumas alterações sugeridas pelo governo”, disse o parlamentar.

O texto prevê a extinção de 10 cargos comissionados equivalentes à CEC 1 e acrescenta outros dois com salários que devem ultrapassar R$ 19 mil – para chefe e subchefe da Casa Militar, que antes era chamada de Gabinete Militar.

Duas secretarias também sofreram alterações: a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA) passa a ser chamada de Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI); e o Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa) ficará sob o comando da Secretaria de Estado de Infraestrutura (Seinfra).

Longo explicou que o projeto deve ir para a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Aleac ainda nesta quarta-feira (30). Se for aprovada, seguirá para apreciação de todos os deputados no plenário da Casa, sem data definida.