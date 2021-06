Globo anuncia transmissão da final da Liga das Nações de Vôlei

A seleção brasileira masculina de vôlei tem neste domingo (27) o seu último grande desafio antes de iniciar a luta por mais um título olímpico nas Olimpíadas de Tóquio. Depois de vencer a França por 3 sets a 0 na semifinal, o Brasil disputa a taça da Liga das Nações contra Polônia ou Eslovênia. A Globo anunciou na manhã deste sábado que exibe o confronto ao vivo, a partir das 10h, dentro do Esporte Espetacular, na TV aberta. Na TV por assinatura, a partida também terá transmissão do SporTV2.

A Liga das Nações deste ano teve um formato diferente, em virtude da crise sanitária. Em 2020, a competição já havia sido cancelada por conta do vírus. Todas as 32 seleções – 16 masculinas e 16 femininas – ficaram em uma bolha sanitária na cidade italiana de Rimini, onde começaram a disputa no fim do mês passado, com todos os times se enfrentando em 15 rodadas.

