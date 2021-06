Governo anuncia Tenda da Vacinação para segunda dose contra Covid-19

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), anuncia a Tenda da Vacinação, para aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19. A ação será realizada na capital, em frente ao Palácio Rio Branco, na sexta-feira, 25, e no sábado, 26, sempre das 8 às 22h. Dessa maneira, após 45 dias da aplicação da primeira dose do imunizante da Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, as pessoas podem se dirigir ao local para receber a segunda, portando documento com foto ou cartão do SUS e CPF.

Preocupado em garantir que os acreanos sejam o quanto antes imunizados, o governo do Estado adiantou a segunda dose da vacina Oxford/AstraZeneca/Fiocruz, que habitualmente é aplicada após 90 dias entre uma dose e outra.

“Se faz mais de 45 dias que você tomou sua 1° dose da vacina Fiocruz/AstraZeneca, já pode antecipar sua 2° dose. Essa medida visa completar o mais rápido possível o esquema vacinal, aumentando o número de pessoas imunizadas contra Covid-19”, explicou a coordenadora do Programa Nacional de Imunização no Estado, Renata Quiles.

De acordo com Renata, a segunda dose da vacina é importante para garantir que novas variantes não surjam no estado. “Uma pessoa com apenas uma dose da vacina não está imunizada e, também, as pessoas que têm apenas uma dose das vacinas apresentam risco altíssimo de ser laboratórios para novas variantes”, destacou.

A ação é uma iniciativa do governo do Estado, que, por determinação do governador Gladson Cameli e em parceria com a Prefeitura de Rio Branco, lançou o slogan #mimdequeeutomo, estimulando os acreanos a se imunizarem.