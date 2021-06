Governo do Acre poderá perder 110 máquinas pesadas adquiridas com recursos federais

O Acre poderá perder 110 máquinas pesadas adquiridas com recursos da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) desde o ano passado, mas que ainda não foram liberadas porque faltou uma contrapartida do governo estadual no valor de onze milhões e meio de reais.

De acordo com o ex-prefeito de Cruzeiro do Sul, Vagner Sales, o governo federal liberou R$ 36 milhões para a compra dos equipamentos da marca New Holland, que estão em um terreno da Alcobras, mas se o estado não pagar sua parte até o próximo dia 27 de junho, as máquinas serão devolvidas à fábrica.

“O empresário que vendeu os equipamentos está atrás de receber o seu dinheiro e não consegue. Falta ação. Ninguém governa só com palavras, tem que ter ação”, alfineta Sales.

Os veículos foram adquiridos pelo governo do Acre para garantir a recuperação e abertura de ramais nos 22 municípios do Acre.

Os equipamentos já foram todos pintados com as cores azul, que representa a atual gestão. Em todos eles também foi colocado o brasão do estado. Na época o governo disse que o processo se deu para evitar problemas como descaminho ou furto.