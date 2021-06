Homem mata esposa a facadas dentro de casa após bebedeira e discussão

Um homem matou a esposa com pelo menos cinco facadas dentro de casa, na Zona Leste de Manaus, na tarde deste domingo (27).

De acordo com a polícia, o casal estava bebendo quando os dois começaram uma discussão. O homem se descontrolou e desferiu as facadas na mulher, que morreu no local. As motivações da discussão e do crime ainda não foram informadas pela polícia.

O crime aconteceu na rua Contorno Norte, no bairro Armando Mendes, por volta das 16h30. O Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência foi até o local, mas a mulher já estava morta.

Vizinhos, que preferiram não ser identificados, disseram que a mulher já havia terminado anteriormente o relacionamento com o homem, mas o casal estava em um momento de reconciliação. Além disso, segundo os vizinhos, a vítima era uma pessoa tranquila, que se dedicava ao trabalho e aos dois filhos.

O Institutos Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo. Ainda segundo a polícia, o homem chegou a fugir, mas foi localizado horas depois em um bairro vizinho.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros vai investigar o caso.