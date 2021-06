Homem morre após perder controle do carro em viaduto, diz Corpo de Bombeiros

Um homem morreu na madrugada deste domingo (13) após perder o controle do veículo e bater em uma divisória de concreto do complexo viário do Manoa, na Zona Norte de Manaus, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 3h. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o homem não resistiu aos ferimentos da batida e morreu no local. Ainda não se sabe se outras pessoas também ficaram feridas.

O Corpo de Bombeiros fez a retirada do carro, que ficou parcialmente destruído. Já o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) e deve ser liberado para a família ainda neste domingo.

O complexo viário do Manoa foi liberado para tráfego de veículos no dia 31 de maio deste ano. A obra, que foi interditada um dia após a inauguração, em 31 de dezembro do ano passado, custou R$ 47,1 milhões.