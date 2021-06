Horóscopo 2021: confira a previsão desta terça (22) para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Boas notícias trarão esperanças e combustível para você correr atrás dos sonhos e vencer os desafios. Tom mais ameno nas discussões produzirá efeito positivo no entendimento com o par, filhos e equipe de trabalho. Promova maior união familiar, com posicionamento claro e gestos generosos. Sintonia com a espiritualidade manterá o brilho e o astral em alta.

Touro (21/04 – 20/05)

Troca de confidências com a família definirá prioridades nos gastos e investimentos na casa. Conte com empatia nas interações de hoje e total sintonia com uma amizade. Coincidências e sincronicidade criarão clima mágico numa nova relação. O dia revelará sentimentos e verdades. Máscaras sociais poderão cair. Bom andamento em negociações financeiras.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Mercúrio estacionará em seu signo, finalizando o movimento retrógrado que provocou muitos ruídos nas comunicações ultimamente. Espere por entendimento com amizades e andamento positivo nos negócios. Você poderá receber proposta profissional imperdível entre hoje e amanhã. Ganhe projeção na carreira e aumente os rendimentos. Sucesso e expansão financeira!

Câncer (21/06 – 22/07)

A rotina ficará mais gostosa com esporte, treino ou oportunidade de tirar uns dias de folga. Aposte em hábitos saudáveis e conte com maior vitalidade. O pensamento percorrerá terras distantes. Hora de avaliar os sonhos e aumentar a sintonia com a intuição nos negócios e investimentos. Futuro atraente com novo empreendimento. Cultive a paciência.

Leão (23/07 – 22/08)

Atmosfera alegre e carinhosa envolverá os filhos e as atividades de hoje. Programe um dia divertido e animado, mantendo os cuidados de saúde e a serenidade para tomar as melhores decisões. Bom para quebrar a rotina e embarcar num clima de aventura. Mude caminhos, respire novos ares e curta os detalhes da paisagem. Vá com calma no amor. Espiritualidade em alta.

Virgem (23/08- 22/09)

Resgates do passado darão sabor nostálgico ao dia. No meio de arrumações e tentativa de organizar melhor seus espaços, fotos antigas trarão à memória histórias de família e lembranças gostosas. Talvez precise de um tempo também para digerir emoções. Colocar ordem na casa será um exercício de paciência e de amor próprio. Amor com sonhos e expectativas. Paixão à vista!

Libra (23/09 – 22/10)

Novidades de amigos, comunicações de trabalho e planos de viagem ou acertos de documentação aumentarão a correria hoje. Tente fazer uma coisa por vez, com calma. Pressões serão passageiras. Com foco, apoio da equipe e de parceiros e clareza das prioridades, tudo fluirá positivamente. Sucesso na carreira! Caminhos estarão iluminados.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Hoje, você dará um passo maior na direção do futuro. A sorte caminhará ao seu lado. Siga estratégias e firme bons negócios. Valerá se presentear com algum mimo. Só não gaste dinheiro sem pensar. Detalhes contarão nas decisões e nos cuidados de saúde. Espere por conquistas na carreira e aumento de recursos. Uma viagem favorecerá o amor. Convite especial à vista!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Com Lua em seu signo, sonhos ganharão força. Apesar da fase de incertezas, você tomará decisões acertadas e demonstrará sabedoria. Emoções e humor poderão oscilar. Evite discussões que não levarão a nada. O dia trará soluções de vida, encerramento de dívida ou de uma pendência familiar. Se a ideia for mudar de casa ou de lugar, condições serão favoráveis.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Dia sujeito a distrações. A imaginação estará à solta. Aproveite para aumentar a sintonia com o mundo interior e visualizar as mudanças que deseja. Atividades criativas ganharão impulso. Anote ideias. Valerá reorganizar a agenda e dedicar tempo aos assuntos íntimos. Aprofunde o diálogo com o par e esclareça posições. Fase de aprendizado. Opiniões serão revistas.

Aquário (21/01 – 19/02)

Dê atenção às amizades, marque presença nas redes e motive a equipe. Atividades de grupo ganharão dose maior de entusiasmo hoje. Bom para iniciar relações e agregar gente interessante à sua rede. Mudanças na rotina e no ambiente de trabalho aumentarão o bem-estar. Ligue o radar nas oportunidades e amplie a produção. Resultados financeiros serão positivos.

Peixes (20/02 – 20/03)

Impulsione o trabalho, inicie atividades e foque no futuro. O dia trará maior projeção e popularidade no ambiente profissional. Ótimo momento para se expor e conquistar novos espaços. Acertos financeiros com a família darão tranquilidade. Um projeto da casa servirá de motivação para você ir à luta e aumentar os rendimentos. Criatividade, paixão e prazer em alta!