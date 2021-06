Humaitá segue se reforçando para o Campeonato Acreano-2021

A diretoria do Humaitá, após anunciar o acerto com o zagueiro Diego Alberto e o volante Marquinhos, confirmou durante a semana a contratação dos atacantes Polaco e Araújo Jordão.

O quarteto já jogou junto com a camisa do Atlético Acreano durante a campanha na disputa do Campeonato Brasileiro da Série C-2018.

Neste início de preparação da equipe do Tourão do Humaitá, o atacante Polaco aparece como a principal contratação.

O atleta estava atuando pela equipe do Safi, do Marrocos, mas o clube africano atrasou quatro meses de salários e o atleta resolveu não somente deixar a equipe, mas também, acionar a própria Fifa para receber os salários vencidos.

Com a carreira iniciada no Rio Branco, mas com passagens pelas equipes do Atlético-AC, Galvez-AC, Tombense-MG, CRB-AL e São Luiz-RS, além da base do Santos-SP, Polaco explicou que a opção pelo Humaitá foi algo pessoal, mas não garante terminar o Campeonato Acreano-2021, pois a ideia será a retomada da carreira fora do país, após a abertura na janela de transferência a partir do mês de agosto.

Outro jogador importante anunciado para reforçar o elenco do Tourão do Humaitá na brigar pelo título de campeão acreano diz respeito ao atacante Araújo Jordão, 35 anos, ex- Real Ariquemes-RO.

O atleta despontou carreira na base do Juventus, seguindo para o Rio Branco-AC, Goianésia-GO, Crac-GO, Treze-PB, Atlético-BA, Atlético-AC e futebol equatoriano.

Estreia

A estreia do Humaitá na disputa do Campeonato Acreano-2021 ocorre no próximo dia 14 de julho diante do Imperador Galvez, às 19h, na Arena da Floresta.