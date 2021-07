Idade da vacinação em Rio Branco não cai há 5 dias e população pede agilidade

A vacinação contra a Covid-19 em Rio Branco completa, nesta quarta-feira (30), cinco dias estacionada na faixa etária de 35 anos ou mais. A cidade é uma das cidades mais atrasadas do Acre e uma das capitais com o ritmo de vacinação mais lento do país.

Na internet, a população tem cobrado da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) mais agilidade no uso das vacinas que chegam ao município. “Rapaz, não sabia que a população de Rio Branco de 35 anos era tão enorme assim…”, escreveu um usuária do Twitter. “Ainda??? Quando vai baixar pelo amor do pai???”, manifestou-se outra.

Nas redes oficias da prefeitura de Rio Branco também é fácil encontrar diversas reclamações sobre a agilidade da imunização. “Por que não sai dos 35? Pelo amor de Deus”, implorou uma internauta, no Facebook da gestão. “Não vai baixar mais não?”, reclamou uma segunda.

A prefeitura esclareceu que só vai baixar a faixa etária após a chegada de mais doses, uma vez que o estoque atual não daria conta de um novo grupo. Nesta quarta (30), o governo anunciou a vinda de mais 3.750 doses da Astrazeneca, porém os imunizantes devem ser distribuídos para todo o Acre. Não se sabe quantas doses ficarão na capital.