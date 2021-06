Ifac abre inscrições para pós-graduação em Agricultura Familiar

O Instituto Federal do Acre (Ifac) está com inscrições abertas para o curso de Pós-Graduação Lato Sensu, em nível de especialização, em Agricultura Familiar. Os interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 16 de julho, pelo site: https://selecoes.ifac. edu.br.

As vagas são destinadas para pessoas que já concluíram o Ensino Superior, nas áreas de Administração Rural, Ciências Biológicas, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Engenharia Agronômica, Engenharia Agrícola, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal, Engenharia de Pesca, Geografia, Gestão Ambiental, Medicina Veterinária, Tecnólogo em Agroecologia, Tecnólogo em Agroindústria, Zootecnia e cursos superiores do Eixo Tecnológico de Recursos Naturais.

Clique aqui e acesse o edital

A seletiva de novos alunos será realizada em única etapa, por meio de análise documental. Além da ficha de inscrição, os candidatos deverão encaminhar Carta de Intenção, conforme previsto em edital, e Currículo Lattes. Os documentos serão analisados pela Comissão Organizadora do processo seletivo.

Faça aqui a sua inscrição

Conforme edital, o resultado preliminar está previsto para ser divulgado no dia 30 de julho. Os candidatos interessados em ingressar com recurso deverão encaminhar documentação entre os dias 02 e 03 de agosto. O resultado final será divulgado no dia 09 de agosto. As matrículas estão previstas para acontecer entre os dias 11 e 13 de agosto.

A previsão é de que as aulas sejam iniciadas também no mês de agosto.