Ifac lança revista durante live dos 11 anos da instituição

Em comemoração ao aniversário de 11 anos, nesta segunda-feira (21.06), o Instituto Federal do Acre (Ifac) lançou a revista “Caminhos do Ifac” para toda comunidade. A apresentação do periódico institucional aconteceu durante a live comemorativa, nesta segunda-feira (21.06), transmitida pelo canal do Ifac no YouTube.

Clique aqui e assista a live “11 Anos do Ifac: Avanços e Desafios na Educação Acreana”

A revista, que nesta edição traz informações sobre as Pró-Reitorias de Ensino (Proen), Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Proinp) e Extensão (Proex), tem como propósito levar mais conhecimento para a comunidade sobre as atividades e ações desenvolvidas na instituição.

Clique aqui para ler a revista Caminhos do Ifac

“O lançamento da revista ‘Caminho do Ifac’ faz parte das ações em comemoração aos 11 anos da nossa instituição. Temos muito orgulho do trabalho que temos desenvolvido em prol da educação acreana e a revista traz diversas informações sobre o que temos realizado para a comunidade, nossos alunos e servidores”, destacou a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos.

De acordo com a diretora da Editora Ifac (Edifac), Kelen Gleysse Maia Andrade, o periódico é resultado de um trabalho conjunto entre servidores e setores do Instituto Federal do Acre. “A revista ‘Caminhos do Ifac’ foi feita a muitas mãos, empenho e dedicação. As informações, textos, revisões e edições foram realizadas por diversos servidores da Proen, Proinp, Proex, Edifac e Dscom”.

Além de textos e imagens, a revista “Caminhos do Ifac” conta com dados, gráficos e tabelas que ressaltam os números de produções, atendimentos e ações do Ifac nas áreas de Ensino, Pesquisa e Extensão.

Conforme explica o diretor sistêmico de Comunicação (Dscom), Evaldo Pereira Ribeiro, o objetivo é de que o periódico conte com edições anuais. “Nessa primeira edição ressaltamos as pró-reitorias que fazem parte do tripé da Educação Profissional e Tecnológica da Rede Federal, porém o nosso objetivo é de que a cada ano uma nova edição seja lançada abordando temáticas que refletem o trabalho desenvolvido pelo Ifac”.

Programação para os 11 Anos do Ifac

Além do lançamento da revista “Caminhos do Ifac”, a live também contou com apresentações culturais, como também a participação da reitora do Ifac e dos pró-reitores de Ensino, Pesquisa e Extensão.

O evento, que fez parte da programação em comemoração aos 11 anos do Ifac, está disponível para acesso de toda a comunidade.

Além disso, durante essa semana serão realizadas publicações nos canais oficiais da instituição (redes sociais e site), como também serão realizadas rodas de conversa nas áreas de Assistência Estudantil e sobre o trabalho dos servidores junto à Educação.

Para saber mais sobre a programação, clique aqui.