Inscrições para cursos gratuitos de formação inicial encerram nesta terça em RO

Encerram nesta terça-feira (22) as inscrições para os cursos gratuitos de Formação Inicial do Governo de Rondônia, oferecidos em 11 municípios e dois distritos. São ofertados cursos de Empreendedorismo, Atendimento ao Público e Gestão da Propriedade Rural.

Com carga horária de 40 horas, os cursos serão ministrados no período da manhã através da plataforma “Google Classroom” entre os dias 24 de junho e 7 de julho. As aulas serão híbridas, sendo duas horas na modalidade remota e duas horas com atividades práticas supervisionadas, também pela plataforma digital.

Para se inscrever, é necessário que o interessado tenha mais de 14 anos e tenha concluído o 9º ano do ensino fundamental II. Além disso, é preciso anexar em único arquivo único os documentos de Registro Geral (RG) (não podendo ser CNH), Comprovante de Pessoa Física (CPF), comprovante de endereço e escolaridade.

É obrigatório ainda que o participante tenha uma conta de e-mail do Gmail, para que possibilite o acesso à plataforma Google Classroom. Veja os cursos disponíveis:

Empreendedorismo

– Foco: Formas de estabelecer relações e possibilidades de negócios, fazendo com que o aluno consiga identificar oportunidades e estimular as relações entre os planos de vida, carreira e negócios.

– Municípios: Cerejeiras, Cacoal, Governador Jorge Teixeira, Novo Horizonte, Parecis e Porto Velho.

– Horário: 8h às 12h.

– Para se inscrever clique aqui.

Gestão da Propriedade Rural

– Foco: Na atuação na gestão da propriedade rural de forma sustentável e identificação de oportunidades tanto no mercado local, como regional, em âmbito familiar.

– Municípios: Alto Paraíso, Ariquemes, Cacoal, Jaru, Pimenta Bueno, Porto Velho e São Felipe D’Oeste.

– Horário: 7h30 às 11h30.

– Para se inscrever clique aqui.

Atendimento ao Público

– Foco: As diferentes formas e técnicas para prestar um atendimento de excelência ao público, visando a sua fidelização.

– Municípios: Candeias do Jamari, Governador Jorge Teixeira, Porto Velho, Mutum-Paraná e Jaci-Paraná.

– Horário: 8h às 12h.

– Para se inscrever clique aqui.