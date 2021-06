INSS: revisão dos auxílios pode ser solicitada mesmo após o prazo; entenda

Os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) que tiverem direito à revisão pelo artigo 29 , conhecido como “artigo da revisão dos auxílios ” poderão solicitar o saque mesmo após o prazo de 60 dias definido pelo órgão.

Na segunda-feira (21), o instituto informou que publicação do cronograma é necessário para organizar o prazo para saque, no entanto, garantiu a possibilidade de saque caso passe do período.

“Normalmente, o pagamento é realizado nos primeiros cinco dias de maio. Neste ano, como há mais beneficiários e, por causa da pandemia, os pagamentos foram realizados ao longo de todo o mês. A portaria veio apenas para regularizar o que já ocorreu”, informou.

Para isso, é necessário solicitar a reemissão do crédito pelo serviço “Solicitar Pagamento de Benefício Não Recebido” por meio do Meu INSS ou pelo 135.

Ao todo serão pagos R$ 925 milhões para 1,1 milhão de segurados.

Quem recebe?

No lote liberado neste ano são pagas diferenças para segurados que tinham benefícios que, em 17 de abril de 2012, já estavam encerrados.

Além disso, os titulares tinham até 45 anos de idade e possuíam valores atrasados de até R$ 6.000, informou a Folha de São Paulo.