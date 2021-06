Internação no Hospital do Idoso se prolonga por demora na entrega e realização de exames, diz denúncia

Uma pessoa que preferiu não se identificar procurou a reportagem do ContilNet na manhã desta quinta-feira (17) para fazer uma denúncia sobre a demora na entrega e realização de exames pelo Hospital do Idoso em Rio Branco.

Com um parente internado no local há quase 20 dias, o denunciante afirmou que exames mais detalhados, como ressonância e ecocardiograma, estão demorando mais do que o tempo sugerido pelo próprio hospital para serem entregues.

“Um exame que eles dizem que tem o prazo máximo de 3 a 4 dias para ser entregue, demora 10 dias. E quando reclamamos, dizem que temos que aguardar, e essa espera nunca acaba”, informou.

A lentidão faz com que o tempo de diagnóstico e internação do idoso se prolonguem ainda mais, além do sofrimento, de acordo com ela.

A reclamante disse ainda que o parente internado teve um sangramento decorrente do seu quadro clínico e que o exame para identificar o problema foi marcado para 15 dias após o fato.

“É inadmissível isso, principalmente quando se trata de idoso. A demora agrava ainda mais o caso. Tínhamos uma previsão de voltar para casa, mas com essa demora na realização, produção e entrega dos exames, já nem sabemos mais o que vai acontecer”, salientou.

“É desumano manter o paciente tanto tempo no hospital à espera de exames exaustivamente demorados, logo que alguns exames demoram mesmo para sair o resultado e outros que são feitos em um ou dias da semana. Ou seja, se o médico esquecer de solicitar, como foi o caso do meu familiar, o paciente fica mais uma semana ou mais internado até serem feitos os exames e mais tempo aguardando o resultado”, finalizou.