Invencíveis? Conheça 12 atletas olímpicos que nunca perderam

O britânico Matthew Pinsent é outro que, em quatro participações olímpicas, nunca deixou a competição sem uma medalha de ouro.

Campeão do Dois Sem em Barcelona 92 e Atlanta 96 e do Quatro Sem em Sydney 2000 e Atenas 2004, ele se aposentou depois da disputa na Grécia sem conhecer derrotas nos Jogos – de quebra, recebeu o título de cavaleiro da Ordem do Império Britânico.