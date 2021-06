Irmão de affair de Eduardo Costa defende marido dela: “Pai exemplar”

“Ele sempre foi muito ligado aos meninos e há muito tempo vem sendo pai e mãe dessas crianças. Um pai exemplar, que cuida dos meus sobrinhos com muito amor e carinho desde pequenos. Sempre gostou de estar junto deles, sempre tirando muitas fotos (que manda no grupo da família toda hora). Hoje, ele sabe que as crianças precisarão dele mais do que nunca e ele estará ao lado delas aconteça o que acontecer”, continuou ele.

Rodrigo ainda diz desejar que o cunhado conheça outra mulher. “Nossas orações são para que Deus dê forças a ele, que, mesmo quando a fé faltar, Deus tenha misericórdia e não o deixe só. Nós, da família, estaremos sempre juntos dele, pois ele é e sempre será o nosso Duzim. Tenho certeza absoluta que o Senhor colocará em seu caminho uma mulher abençoada, que o amará e o honrará até ficarem velhinhos”, finalizou o irmão de Mariana.