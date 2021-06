Jesus Sérgio se posiciona contra MP que impede Basa de conceder crédito a pequenos produtores

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) se reuniu remotamente na manhã desta sexta-feira (18) com o presidente do Banco da Amazônia ( Basa), Valdeci Tose, para falar sobre os impactos negativos da Medida Provisória 1052/2021 aos bancos públicos de todo o Brasil.

Durante a reunião, Valdeci Tose apresentou ao deputado os números negativos que a MP, que está em vigor, já provocou ao Banco da Amazônia.

“Essa MP atinge diretamente os pequenos empreendedores, pois com o crédito restrito e com mais exigências para contratação de empréstimos o banco não terá como atender muitos produtores rurais do Acre. Por isso, essa MP não pode ser aprovada do jeito que está.”, afirmou o presidente do Basa.

A Medida Provisória 1052 faz alterações nas leis que tratam do fundo garantidor dos Fundos Constitucionais de Financiamento do Norte (FNO), do Centro-Oeste (FCO)e do Nordeste (FNE), que cria empecilhos para emprestar aos pequenos produtores rurais e pequenas e médias empresas com juros menores, como vinha ocorrendo.

E para impedir o efeito negativo na economia, o deputado Jesus Sérgio apresentou uma emenda à MP 1052 para que o Banco da Amazônia continue concedendo crédito aos pequenos produtores acreanos.

“Essa MP inviabiliza o crédito para os pequenos produtores rurais do Acre, e se isso ocorrer dificulta o crescimento e o desenvolvimento do nosso Estado. Os recursos destes fundos constitucionais são muito importantes para a economia regional. E o meu papel agora é me reunir com bancada do Acre e com a bancada do meu partido para sensibilizar os deputados e mostrar como essa MP é nociva para nosso país, pois não atinge só o Norte, mas o Nordeste e o Centro-Oeste também”, ressaltou o parlamentar.

A MP 1052 foi editada pelo Governo Federal e aguarda tramitação no Congresso Nacional.