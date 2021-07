Jesus Sérgio solicita ao DNIT do Acre obras de manutenção da BR-364

O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) encaminhou nesta terça-feira (29) um ofício ao Superintendente Regional do DNIT no Estado do Acre, Carlos Moraes, onde solicita informações sobre projetos de manutenção e recuperação da BR-364.

O parlamentar está preocupado com as condições da rodovia no trecho Rio Branco/Cruzeiro do Sul. “Venho verificando piora gradativa nas condições de trafegabilidade nesse trecho com a necessidade de recuperação de bueiros, além disso, há pontos de desbarrancamentos e buracos na pista”, afirmou Jesus Sérgio.

No ofício, o parlamentar afirmou que o mês de julho é período do verão amazônico e mais propício para intervenções dessa natureza, por isso, fez um apelo para que o DNIT faça um esforço de trabalho intenso para aproveitar os meses de menor incidência de chuvas e realizar as obras de reparos na BR-364.