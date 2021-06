Jornalista acreano desenvolve pesquisa sobre literatura da Amazônia; confira na coluna do Moisés!

O jornalista Jaidesson Peres, discente do Mestrado em Letras: Linguagem e Identidade, da Universidade Federal do Acre (Ufac), está desenvolvendo pesquisa sobre a literatura da Amazônia. O estudo comparativo se concentra em dois poetas das Amazônias brasileira e peruana: Thiago de Mello, do Amazonas, e Jorge Nájar, de Pucallpa, no Peru. O foco do estudo é a paisagem amazônica e os sentidos dos espaços nesses dois autores.

Deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) tem defendido com unhas e dentes os povos indígenas, que estão tendo suas terras ameaçadas pelo Projeto de Lei 490/2007. O PL trata, dentro outros assuntos, do fim da demarcação de terras indígenas e regularização do garimpo. Além de ser um verdadeiro retrocesso, o PL é uma afronta a Constituição que assegura amplo debate, incluindo os povos afetados, o que não ocorreu em nenhum momento. Força na flor, Perpétua!

Por falar em Perpétua Almeida….

O requerimento de urgência para o Projeto de Lei 1575/2021, de autoria da deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) foi aprovado nesta quinta-feira, 24, na Câmara dos Deputados. O PL propõe a suspensão do pagamento das parcelas do Fies em 2021.

Segundo a parlamentar, com a urgência, o projeto pode entrar em votação a qualquer momento.

Vale destacar que ano passado, Perpétua conseguiu aprovar o PL 1269/2020, que suspendeu o pagamento de algumas parcelas do Fies em 2020 por conta da pandemia.

Além disso, a parlamentar também é autora do PL 495/2019 que pede a anistia total da dívida do Fies. Este projeto está tramitando nas comissões da Câmara dos Deputados. (Assessoria).

Amigo de muitos acreanos, o jornalista e historiador carioca Tiago Gomide, assumiu um novo desafio profissional. Agora ele é o novo presidente da tradicional Rádio Roquette-Pinto. Um querido que é, super competente e sempre atuando com seriedade em tudo que faz, certamente fará um bom trabalho.

Vacina

Se você tomou a primeira dose da vacina contra Covid-19, fique atento ao período de tomar a segunda dose. Não deixe de vacinar, essa ainda é uma das principais formas de prevenção.

Aldeia FM

A rádio Aldeia FM completou 18 anos na última quinta-feira, 24. Por ela já passaram inúmeros profissionais, e muitos iniciaram ali. Um instrumento de comunicação pública valioso para a sociedade acreana, desejamos que ela mantenha seu legado, sua essência e sua identidade.

Foto 3

Empresária Irma Caobinaco celebrou a chegada da idade nova na última quinta-feira (17) do jeitinho que ela mais gosta, ao lado de toda família. Na foto, com os filhos Raquel, Juliana e Felipe. Felicidade!

AFA Bistrô em novo endereço

Considerado um dos melhores restaurantes de Rio Branco, o AFA Bistrô fechou suas portas, mas não fique triste, não. Fechou as portas, porém irá abrir no AFA Jardim. Isso mesmo! O AFA Bistrô irá funcionar no AFA Jardim. A mudança de endereço vai proporcionar mais conforto aos clientes e qualidade no atendimento.

***E a equipe AFA adiantou que já está preparando novidades, e vai ampliar ainda mais o cardápio. Novos sabores serão adicionados e um novo cardápio vai ser apresentado. O AFA Bistrô volta em grande estilo, sempre inovando e surpreendendo os acreanos e turistas.

Vida longa para a empresária Talita Marinho que aniversariou Na última segunda (14). A celebração foi em Porto Velho (RO) com a família e um grupo de amigos. Viva!

Ministério Público do Estado do Acre – MPAC promove na próxima quarta-feira (30), às 14 horas (horário do Acre) o Webinar Reconhecimento da Homotrasfobia como Crime de RACISMO pelo STF.

*** INSCREVA-SE:* https://eventos.mpac.mp.br/ course/view.php?id=169

***Ao realizar login você terá acesso:

• Link da transmissão via ZOOM. (100 vagas na sala) por ordem de chegada.

• Link de transmissão pelo YouTube. (Acesso ilimitado).

*** As inscrições estarão disponíveis até às 14h do dia 30 de junho do corrente ano.

O Boticário lança coleção multicategoria em apoio à população LGBTI+

O Boticário, a marca de beleza mais amada do Brasil*, com objetivo de dar suporte e espalhar ainda mais amor por aí, acaba de lançar sua coleção Orgulho, em celebração e apoio à população LGBTI+. Incentivando o público a ser e ter orgulho de ser quem é, a linha abraça a diversidade e traz itens de cuidados, maquiagem e perfumaria, todos apoiados no autocuidado e na liberdade de uso.

A coleção Orgulho foi conduzida e co-criada por colaboradores LGBTI+, por meio do grupo de afinidade OrgulhoGB e com apoio do time de Diversidade, reforçando o compromisso do Boticário com essa população. Por isso, parte das vendas será destinada para as ONGs Casa Florescer, de São Paulo e Grupo de Dignidade, de Curitiba, ambas com foco no acolhimento de pessoas LGBTI+ em situação de vulnerabilidade e violência social, com destaque para a pessoas trans.

O dia do Orgulho LGBTI+, celebrado em 28 de junho, ainda marca um novo momento na ação para em apoio à causa. Nessa data, parte de todas as operações de venda realizada no site do Boticário será destinada às duas ONGs. Nesse caso, não há exclusividade de produto, todo o site vale para a ação.

ONGs beneficiadas

A escolha das ONGs, por exemplo, foi alinhada a esse propósito, com o apoio do Instituto Grupo Boticário. A ONG Casa Florescer, de São Paulo, realiza um trabalho importante no acolhimento de travestis e transexuais, oferecendo apoio psicológico e atendimento social, que inclui saúde, educação, vínculos familiares e reinserção no mercado de trabalho. Já o Grupo Dignidade, de Curitiba, faz um trabalho significativo em defesa e promoção dos direitos humanos dos LGBTI+, bem como no auxílio na formação educacional e profissional.

Multicategoria

Orgulho tem edição limitada de seis meses e traz produtos de todas as categorias trabalhadas pela marca. A perfumaria está representada pelo Insensatez Orgulho, edição especial de uma das fragrâncias do portfólio do Boticário. Em cuidados pessoais, Cuide-se Bem traz um creme hidratante para todos os tipos de pele com família olfativa Floral Fresco. A marca Intense, de maquiagem, conta com um balm labial de cor única e natural que é revelada de acordo com o PH da pele. Já Botik, com foco no skincare personalizado e fórmula de ativos poderosos, tem um kit composto por diversos itens para uma rotina completa de cuidados com a pele. E tudo isso ainda pode ainda estar acomodado dentro de uma ecobag cheia de design e atitude.

Redes sociais

Para engajar a comunidade e botilovers, as redes sociais do Boticário lançam #OndeTemAmorTemOrgulho. A campanha, criada pela W3haus, conta com uma ação interativa para marcações de pessoas LGBTI+ terem seu orgulho exaltado, além de dividir histórias reais de colaboradores do grupo de afinidade interno, um filtro para o Instagram – #OndeTemAmorTemOrgulho – com o qual o público pode compartilhar experiências e demonstrar apoio à causa.

Gil do Vigor, novo parceiro da marca, participa da ação, conectando seu posicionamento sobre a causa LGBTI+ ao movimento do Boticário e puxando os depoimentos na ação do filtro #OndeTemAmorTemOrgulho.

A marca promove iniciativas internas permanentes para todos seus colaboradores. Entre elas estão os Grupos de Afinidade – no total são 5 que atuam em diferentes dimensões sempre pautadas na inclusão: Pessoas com Deficiência, Equidade Racial (foco na população negra), Equidade de Gênero, Gerações e população LGBTI+ – sendo este com mais de 200 colaboradores voluntários de todos os níveis hierárquicos e diferentes estados do país.