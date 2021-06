Jovem é morto com tiro no olho em frente a supermercado de Ariquemes, RO

Um jovem de 27 anos foi morto com um tiro no olho, na noite de quinta-feira (24), na Avenida Capitão Silvio, em frente a um supermercado de Ariquemes (RO), Vale do Jamari.

Aos policiais, a esposa da vítima disse que ela e o marido moram em Cujubim (RO) e estavam de passagem em Ariquemes para consertar a caminhonete.

Quando ela e o esposo transitavam na avenida com o veículo, pararam no pátio de um posto de combustíveis e então a vítima desceu do carro para mexer no celular. Foi nesse momento que aproximou um homem em uma moto e fez os disparos no homem de 27 anos.

A vítima foi socorrida com vida pelo Samu até a UPA, mas morreu momentos após dar entrada na unidade. O tiro atingiu a região do olho.

Após o crime. o suspeito fugiu e ainda não foi localizado. A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de acerto de contas.