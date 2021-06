Juliette revela que pai e dois irmãos estão com Covid: “Estão assintomáticos”

Juliette Freire, campeã do BBB21, anunciou nesta segunda-feira (21/6) aos mais de 31 milhões de seguidores no Instagram que o pai Lourival Feitosa e dois irmãos testaram positivo para a Covid-19. Segundo a advogada e maquiadora, os três, apesar do diagnóstico, passam bem, pois estão assintomáticos.

“Estou aqui na Paraíba ainda, trabalhando e tentando descansar. Hoje seria um dia feliz para mim. Eu iria encontrar meu pai e alguns dos meus irmãos. Mas antes da gente se encontrar eles testaram positivo para a Covid, meu pai e dois irmãos. Graças a Deus eles estão assintomáticos Meu pai tomou as duas doses da vacina e está bem. Eu sei que vou poder encontrá-los novamente e abraçá-los depois disso. Mas outras 500 mil pessoas não terão essa oportunidade e a gente tem um governo que negligencia essa situação. Não canso de repetir: vacinem-se, protejam-se e acreditem na ciência, porque isso sim salva nossas vidas”, declarou a paraibana.

Neste domingo (20/6), a coluna Leo Dias informou que fontes afirmaram que Juliette passaria cerca de dez dias ao lado dos familiares, para matar a saudade, em uma pousada localizada a cinco minutos de Campina Grande, no alto da Serra da Borborema, chamada Solar da Borborema. A reserva já tinha sido feita.