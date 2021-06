Luciano Huck detona Bolsonaro por ataque à repórter da Globo

Luciano Huck usou o seu perfil do Twitter para se manifestar de forma solidária à repórter Laurene Santos, da TV Vanguarda, afiliada da Globo no Vale do Paraíba (SP). A atitude foi tomada depois que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) agrediu a jornalista.

O chefe do Executivo se estressou com questionamento da repórter sobre o motivo pelo qual ele não usava máscara quando chegou na cidade de Guaratinguetá (SP). O apresentador do Caldeirão do Huck, da Globo, então, classificou como covarde a atitude do presidente da República contra uma profissional que estava fazendo “perguntas pertinentes”.

“Toda a minha solidariedade à repórter Laurene Santos. A jornalista foi atacada ao fazer perguntas pertinentes. Rodeado de bajuladores, o presidente se sentiu à vontade pra humilhar uma mulher que apenas cumpria seu dever profissional de informar. Covardia total”, desabafou Luciano Huck.

Na coletiva de imprensa em Guaratinguetá, Bolsonaro se irritou com questão sobre o não uso de máscara. “Para de tocar no assunto. Você quer botar… Me botem. Vai botar agora? Estou sem máscara em Guaratinguetá. Está feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma m… de imprensa! Vocês são uma porcaria de imprensa! Cala a boca!”, reagiu ele. O presidente estava de máscara no início da entrevista, mas retirou a proteção após a pergunta, ignorando um decreto do governo de São Paulo.

Em nota, a Globo repudiou o ataque do político à jornalista. “A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente à repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo o seu papel com serenidade. À Laurene Santos, a irrestrita solidariedade da Globo e da TV Vanguarda”, declarou o comunicado.